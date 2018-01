France: une Marocaine décroche le Prix Gilles-Kahn

Amina Doumane, 27 ans, a décroché le Prix Gilles-Kahn pour sa thèse «On the infinitary proof theory of logics with fixed points».

