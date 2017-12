Fausse alerte à la bombe sur un vol Transavia (VIDEO)

Jeudi 28 décembre vers 22h, la Guardia Civil espagnole a arrêté un citoyen espagnol, d’origine maghrébine, pour une fausse alerte à la bombe.

Sur un vol de la compagnie Transavia, à destination d’Amsterdam, un habitant de Malaga, précise le site espagnol SER a été interpellé par la police « après avoir menacé l’équipage en disant qu’il portait une bombe, ce qui s’est finalement avéré être une fausse alerte. »

L’autre version donnée par le site ABC est qu’une des hôtesses » a entendu le passager dire au revoir à un membre de sa famille au téléphone en ajoutant « Allah ou akbar! ».

Cette simple phrase a demandé le déploiement de la Guardia Civil, des pompiers et de la police nationale. Cette dernière a passé au peigne fin tout l’avion, à deux reprises. Finalement, aucune bombe n’a été retrouvée et même si l’homme n’avait pas d’antécédents judiciaires et que les autres passagers l’on décrit comme étant « un homme respectable », il a été interpellé et le vol reporté au lendemain.

Il faudrait préciser qu’en Espagne, le niveau d’alerte antiterroriste est passé à 4, après les attentats de Barcelone ou 16 personnes ont perdu la vie et 152 autres ont été blessées.

F.R.

👏Enhorabuena @guardiacivil por la rápida resolución del incidente#PolicíaSevilla y #Bomberos apoyaron el dispositivo en Aeropuerto de #Sevilla 📻Detenido por amenaza de bomba en un avión en el aeropuerto de San Pablo

Vía @RadioSevilla

Más info: https://t.co/IsFeMpuoky pic.twitter.com/Dt4jMH9XTU — Emergencias Sevilla (@EmergenciasSev) 29 décembre 2017