Espagne: un Marocain arrêté pour apologie de Daech

Le mis en cause partageait sur Internet du contenu de cette organisation terroriste incitant au jihad, ainsi que des photographies et vidéos montrant des exécutions de soldats américains par des tireurs jihadistes, ajoute le communiqué.

