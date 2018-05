Crash d’avion à Cuba : ce que l’on sait (VIDEO)

Dramatique accident d’avion à Cuba. Au moins 101 personnes ont perdu la vie dans le crash, ce vendredi, d’un Boeing 737 de la compagnie cubaine Cubana de Aviacion, rapporte la télévision d’Etat. L’appareil transportait 104 passagers et six membres d’équipage.

