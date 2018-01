Comment Jamel Debbouze s’est fait arnaquer par son ex-assistante

L’affaire date de 1999 lorsque Nadia, à l’époque assistante de Jamel Debbouze, avait détourné près d’un demi-million d’euros en imitant sa signature.

Nadia a été recrutée par le comédien lui-même et, petit à petit, elle a grimpé les échelons et s’est vu octroyer le poste d’assistante financière dans la société de production de Jamel , « Kissman Productions ». En 1999, l’humoriste lui demande d’ouvrir « un nouveau compte bancaire au CIC (Crédit industriel et commercial) et d’y déposer 134.071 euros », comme précise le site de BFMTV.

Sans la présence de Jamel, et en imitant sa signature sur tous les documents, Nadia ouvre un nouveau compte grâce à un passeport périmé du comédien. Au total, ce sont 42 fausses signatures sur des chèques, 14 virements bancaires, un appartement à Marrakech, une Mercedes, un voyage à New York, des crèmes contre les vergetures et la cellulite, du dentifrice, du linge de toilette..pour un montant total de « 466.672 euros en six mois ».

Elle sera démasquée en 2000 lorsque le Crédit industriel et commercial contacte le comédien pour lui annoncer qu’il n’y aura que 3810 euros sur le compte alors qu’il venait de toucher la somme de 380.000 euros pour une publicité.

Après une longue procédure de six ans, Nadia a été condamnée à 18 mois de prison avec sursis pour « faux et usage, contrefaçon ou falsification de chèque et usage ». En 2010, la peine jugée trop clémente, la Cour d’appel porte à deux ans la prison avec sursis et l’arnaqueuse a dû payer, elle, ainsi que sa sœur Fatima, 4.000 euros de frais de procédure, plus 3.000 euros pour indemniser le préjudice moral, note BFM.

Mais peut-on réellement parler de victoire pour Jamel? Non, puisque son ex-assistante a acheté un appartement à Marrakech et une Mercedes…et n’a pas tout remboursé à Jamel.

F.R.