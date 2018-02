Cagnotte: plus de 100.000 euros pour soutenir Tariq Ramadan

Fin octobre dernier, deux femmes avaient porté plainte contre le quinquagénaire pour des faits d’agression et de viol. Les faits remonteraient à 2009 et à 2012. Souffrant de sclérose en plaques, l’islamologue s’est vu refusé sa demande de remise en liberté conditionnelle. Les juges ont décidé son maintien en détention pour éviter de nouveaux « faits de viol ».

La cagnotte de soutien à l’islamologue Tariq Ramadan continue de grossir. Lancée jeudi dernier sur la plateforme Cotizup , elle s’élève aujourd’hui à plus de 107.000 euros. Selon ses initiateurs, cette collecte de fonds est destinée à payer les frais de justice du théologien, mis en examen pour viols et incarcéré depuis près d’un mois à la prison de Fleury-Mérogis en banlieue parisienne.