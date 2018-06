Bruxelles: agression de la journaliste algérienne qui avait critiqué Bouteflika

Dimanche, le ministère algérien des affaires étrangères a convoqué l’ambassadeur de l’Union européenne à Alger pour lui demander des explications et des mesures à l’encontre de la journaliste. Ce dernier a répondu dans un tweet que l’action de la journaliste relevait de la liberté d’expression et des médias.

Déstabilisées par cette sortie inattendue d’une citoyenne algérienne au cœur de la capitale de l’Europe, les autorités algériennes ont publié un communiqué dans lequel ils dénoncent cette “manœuvre” comme étant un acte de «subversion» et de «sédition” de la part de la journaliste, notant qu’elle a mis “servilement sa voix et sa plume mercenaires au service de puissances étrangères hostiles à l’Algérie”.

L’ancienne correspondante à Bruxelles de la télévision publique algérienne affirme avoir déposé une plainte et qu’«une enquête sera diligentée afin de déterminer les circonstances et les motivations de cet acte odieux et lâche contre ma personne».