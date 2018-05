Atterrissage d’urgence d’un avion en Arabie Saoudite (VIDEO)

Un Airbus de la Saudia, qui avait à son bord 141 passagers, a du atterrir d’urgence à Médine. La raison: un train de pneus était bloqué lundi soir.

Au moment où nous écrivons ces lignes, 53 personnes sont blessées. Selon des médias saoudiens, l’avion a tourné assez longtemps au dessus de l’aéroport de Jeddah avant de se lancer dans atterrissage risqué.

Selon l’AFP, l’Airbus A330 a décollé de Médine en direction de Dacca avec 141 passagers et 10 membres d’équipage. « Les pilotes ont ensuite vite constaté un défaut dans le système hydraulique, a indiqué le Bureau des enquêtes de l’Aviation civile saoudienne », ajoute l’AFP.

« Les passagers ont été évacués. Cinquante-deux d’entre eux sont légèrement blessés et une passagère a souffert de plusieurs fractures et subit actuellement des soins médicaux », note l’agence officielle SPA.

Watch This: Saudia airline made an emergency landing at Jeddah Airport without the no front landing gear… sparks everywhere. https://t.co/aBPN9umdDP via @YouTube

— kendis gibson (@kendisgibson) May 22, 2018