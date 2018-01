Arabie Saoudite: libération de tous les détenus du Ritz-Carlton

Les arrestations sans précédent contre des princes, des hommes d’affaires, des ministres et des officiers militaires de premier plan ont soulevé des inquiétudes dans un pays où les membres de la famille royale et leurs associés ont longtemps été considérés comme au dessus de la loi.

