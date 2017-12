Après indignation du coté saoudien, et un tweet de Samy Salah, l’ambassadeur du royaume à Alger, ce dernier affirmait que « Ahmed Ouyahia a présenté les excuses du peuple et du gouvernement algériens à l’Arabie saoudite. »

Pour cause, l’entourage d’Ouyahia contacté par l’hebdomadaire Jeune Afrique , affirme que « Ahmed Ouyahia n’a pas présenté d’excuses officielles à Riyad », avant d’ajouter que « le Premier ministre avait (juste) assuré à son invité saoudien que ces actes n’engageait en rien l’Algérie et le gouvernement algérien ».