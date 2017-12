L’alerte sécuritaire est, en effet, à son plus haut niveau et une nouvelle stratégie sécuritaire est prévue.

« La cause rifaine est une épine à travers la gorge de la corruption et des corrompus », a-t-il ajouté en assurant que la défense des enfants de la Patrie est primordiale et que personne ne « réussira à nous séparer du Rif ».

Le leader du Hirak a renchéri en assurant que ses prochaines révélations éclaireront le peuple sur certaines vérités qui « servent la cause du peuple, plus sacrée que celle de tout le monde », selon ses dires.

Et la dernière « surprise » en date, pour le moment du moins, c’est ce que vient de révéler Zefzafi lors de la séance du mardi 19 décembre, à la Cour d’appel de Casablanca. De son ton emphatique habituel, il a clamé qu’il fera des révélations de « la plus haute importance » lors des prochaines séances du procès.

Le procès des activistes du Hirak du Rif détenus, et à leur tête leur désormais archi médiatisé, leader, Nasser Zefzafi, n’a de cesse d’ouvrir sa boîte de Pandore. Nous allons ainsi de surprise en surprise, de révélations non confirmées, en aveux difficiles à prouver.