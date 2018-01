Yusuf: le jour où j’ai rencontré le roi du Maroc (témoignage)

Le roi Mohammed VI ne refuse jamais de se faire prendre en photos avec des passants, lors de ses séjours en France ou ailleurs. Dernièrement, c’est aux côtés d’un jeune homme dans un magasin de luxe à Paris que le roi est apparu.

Le Site info a mené une petite enquête pour retrouver cette personne. Il s’agit de Yusuf, un jeune homme d’origine chinoise, qui travaille dans ce magasin. Il nous a déclaré qu’il s’est converti à l’islam et envisage de faire des études au Maroc pour apprendre la langue arabe. Pour pouvoir se le permettre, il économise de l’argent. « C’est pour cela que j’ai commencé à travailler pour cette enseigne en tant que conseiller », explique-t-il.

Quelques mois après son embauche, il avait rencontré pour la première fois le roi: « Je n’ai pas pu prendre alors une photo avec lui car il venait de subir une opération la veille ».

Un mois plus tard, Yusuf rencontre le chanteur marocain Saad Lamjarred qui, comme il nous le raconte « se faisait tout discret dans le magasin. Personne ne l’avait remarqué. Il était en compagnie de avec ses amis. Je suis allé lui demander si c’était bien lui car je n’étais pas sûr de moi, parce que dans son clip musical il paraît brun alors qu’en réalité il est brun roux ».

Déçu de ne pas avoir pris une photo avec le roi, la chance tourne pour Yusuf qui, deux mois plus tard, apprend que Mohammed VI et le prince Moulay El Hassan vont venir faire des emplettes dans le magasin. Cette fois, il était prêt ! Il précise: « Je me suis préparé, j’ai rechargé mon téléphone… Je me suis dit que c’était une occasion parfaite pour solliciter de sa part une photo avec son fils. J’étais tout excité et impatient de le voir à nouveau ! En fin d’après-midi , escortés par des gardes du corps, ils arrivent dans la boutique. Je leur ai conseillé quelques paires de chaussures et ils semblaient très satisfaits. Je leur ai ensuite timidement demandé une photo ».

Yusuf nous confie: « Je me souviendrai de ce moment toute ma vie! C’est un privilège de rencontrer le roi d’un grand pays! C’est un honneur considérable! Ce n’est pas tous les jours qu’on peut saluer un roi et un prince, prendre une photo avec eux! J’étais très ému et très heureux! Le roi est d’une gentillesse incroyable comparé à d’autres grandes personnalités connues que je peux rencontrer dans la boutique! »

Faiza Rhoul