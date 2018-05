Yatim fils tacle son père après ses propos polémiques

Rappelons que dans une déclaration à la presse, Mohamed Yatim avait indiqué qu’il n’était pas concerné par le boycott. « Je suis un ministre et non pas un citoyen de la rue », avait-il déclaré. Des mots qui n’ont pas laissé de marbre les internautes. Ces derniers ont exprimé leur colère de voir un responsable gouvernemental tenir de tels propos. Le ministre n’a pas tardé à présenter ses excuses aux Marocains malgré la « déformation » de ses propos.

Et d’ajouter: « Je ne suis pas d’accord avec la manière dont le gouvernement gère la question du boycott, y compris mon père à qui je dois tout le respect, mais en tant que ministre je lui dis: Je suis qu’un simple citoyen et je boycotte ».