Y a-t-il des négociations entre le Maroc et le Polisario? El Khalfi répond

« Il n’y a absolument pas de négociations directes (entre le Maroc et le polisario) et rien n’est programmé dans ce sens », a dit El Khalfi lors du point de presse tenu à l’issue de la réunion hebdomadaire du Conseil de gouvernement.

