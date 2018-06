Vu sur le web: Yacine Bammou prend la pose avec le roi Mohammed VI

A post shared by Yacine Bammou (@yacinebammou) on Jun 19, 2018 at 11:08am PDT

En début de semaine, une autre photo du roi a circulé sur la Toile. On y voit le Souverain arborant un look décontracté, en compagnie d’un ressortissant Marocain dans une bibliothèque des Champs-Elysées à Paris.

Nouvelle photo du roi Mohammed VI. Le joueur du FC Nantes et international marocain, Yacine Bammou a publié sur Instagram une photo de lui posant aux côtés du Souverain. Le cliché a fait le tour des réseaux sociaux et a suscité une avalanche de commentaires élogieux.