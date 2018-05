Voici quand sera livré le Grand stade de Casablanca

Le Comité de candidature du Maroc pour l’organisation de la Coupe du monde 2026 a dévoilé la date d’achèvement des travaux du futur Grand Stade de Casablanca.

Ainsi, l’imposante infrastructure sera fonctionnelle en mars 2025. Le stade, qui aura une capacité de plus de 90.000, va accueillir les rencontres des Lions de l’Atlas mais aussi celles des deux clubs casablancais, le WAC et le Raja.

Rappelons que le Comité avait dévoilé les quatorze stades, dont certains modulables, qui devraient abriter les matches des 48 équipes du Mondial 2026. Ces stades se répartissent en trois catégories. Les stades à rénover ou à agrandir sont au nombre de 5 et se trouvent à Marrakech, Agadir, Fès, Tanger et Rabat. La deuxième catégorie concerne la construction de quatre nouveaux stades : deux à Casablanca, Oujda et Tétouan. Enfin, le Maroc a proposé 5 stades modulaires qui seront bâtis à Ouarzazate, Meknès, El Jadida, Nador et Marrakech II. La FIFA n’en retiendra que 12 au final.

Pour rappel, deux candidats seulement sont en lice pour abriter cette manifestation, le trio Etats-Unis/Canada/Mexique (candidature conjointe) et le Maroc. Par ailleurs, la FIFA a annoncé que le rapport des visites d’inspection de la Task Force au Maroc et aux trois pays de la candidature nord américaine, sera publié le 29 mai.