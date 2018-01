Voici pourquoi le roi Mohammed VI n’a pas reçu le Wydad

En application des Hautes Instructions du roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des FAR, les Forces Armées Royales procéderont au déploiement de deux hôpitaux.

D’après une source de Le Site info, le président du club Saïd Naciri avait envoyé une liste au cabinet royal contenant les noms de certaines personnes qui n’ont aucun lien avec le Wydad. On apprend ainsi que les noms d’Ibrahim Moujahid, président de la région Beni Mellal Khénifra et de plusieurs autres personnalités du PAM figuraient sur cette liste. Ce qui n’aurait donc pas été validé par le cabinet royal.