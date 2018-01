Voici pourquoi le prix du beurre va augmenter au Maroc

L’année 2018 promet d’être rude pour les Marocains avec la hausse des prix de certains produits alimentaires. La flambée des prix au Maroc concernera d’abord le beurre, ce qui impactera le consommateur.

Le projet de loi de finances prévoit en effet le rétablissement de la perception d’un minimum de droits d’importations après une exonération qui a duré dix ans. Bien que ces droits soient de 2,5% au lieu des 25% prévus dans la grille tarifaire en vigueur, les Marocains devront tout de même payer plus cher pour se procurer « l’or jaune ». Le quotidien L’Economiste avait évoqué une « surchauffe des prix à l’international », pour justifier cette hausse du prix du beurre. L’exonération a été établie en 2007 afin d’approvisionner le marché national suite à la flambée des cours internationaux des produits laitiers. Aujourd’hui, le marché craint que le gouvernement hausse progressivement ces droits pour atteindre, dans les prochaines années, les 25%. Selon les commerçants, cette hausse ne va pas les affecter étant donné que ce sont les prix du beurre d’importation achetés par les Marocains qui vont sensiblement augmenter.

Le sucre est également concerné. Il devrait lui aussi voir ses prix grimper à cause, selon Mohamed Boussaid, ministre de l’Economie et des Finances, cité par Al Massae, de la levée progressive des subventions estimées à quatre milliards de dirhams par an. Les Marocains devront ainsi payer 20 centimes de plus chaque trois mois. Cette hausse concernera, d’abord, le sucre semoule, utilisé régulièrement dans l’industrie alimentaire.

Pourtant, les propos de Boussaid ont été niés par Lahcen Daoudi, le ministre délégué chargé des affaires générales et de la gouvernance, faisant ainsi montre d’une gestion aléatoire de la caisse de compensation. Ce dernier, lui, a assuré que le gaz, le sucre et la farine seront toujours subventionnés afin de protéger le pouvoir d’achat des consommateurs. Qui doit-on croire?

M.N.