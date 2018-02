Voici l’impact des dernières pluies sur le Maroc

Les dernières précipitations qui sont tombées sur le Maroc auront un « impact positif sur la campagne agricole », a indiqué le ministère de l’Agriculture dans un communiqué.

Les prévisions pluviométriques et les chutes de neige pour les semaines à venir devraient permettre une résorption du déficit pluviométrique, note le ministère.

Aussi, « les conditions climatiques de l’actuelle campagne agricole évoluent favorablement et les cultures en place continuent leur cycle végétatif normalement, faisant observer que les images satellitaires montrent un bon état végétatif des cultures qui évolue favorablement compte tenu des conditions climatiques et des prévisions ».

Le communiqué ajoute que l’état des parcours, des jachères et des cultures fourragères continuent de s’améliorer au niveau national, ce qui devrait se traduire par une bonne disponibilité des aliments de bétail, ajoutant que l’état sanitaire du cheptel est également bon.

Concernant les provinces touchées par la vague de froid et de neige et qui « présentent des problèmes d’approvisionnement en aliments de bétail », le ministère a mis en place un programme de distribution d’orge subventionnée. On apprend enfin que les cultures d’automne et l’arboriculture fruitière connaitront elles aussi un bon rythme de développement.

Conclusion: la reconstitution des réserves des barrages et des nappes phréatiques est en cours.

