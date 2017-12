La connaissance du marché de l’automobile d’occasion au Maroc s’appuie sur un large dispositif d’enquêtes menées auprès des consommateurs. MOTEUR.MA a apporté de nouveaux chiffres par le biais de l’observation du comportement des visiteurs marocains pour choisir une voiture d’occasion durant l’année 2017.

Sur les six premiers mois de 2017, le nombre de recherche a progressé de 44.72% par rapport à la même période de l’année 2016, indique l’enquête qui a pour objectif de suivre l’évolution des tendances des utilisateurs marocains et de déterminer leurs critères de choix d’un véhicule d’occasion. Un échantillon de plus de 10 milles recherches effectuées sur la plateforme en ligne de MOTEUR.MA a été utilisé.



Les résultats obtenus ont démontré que le moteur diesel continue à susciter l’intérêt des marocains cherchant une voiture d’occasion avec 78,52% par rapport au moteur à essence 21.46%. Quant aux voitures hybrides, certes pas très nombreuses, les chiffres ont montré leur avancée remarquable pour cette année. En revanche plus de 74% des voitures à boite de vitesse manuelle sont recherchées face à 25% pour les voitures dotées d’une boite de vitesse automatique.

En passant au palmarès des marques et modèles les plus recherchés, on aperçoit toujours que les premières place se jouent entre les marques allemandes et françaises. C’est encore VOLKSWAGEN qui arrive en tête des recherches dans l’occasion au premier semestre 2017 suivi de RENAULT en deuxième place, puis MERCEDES, PEUGEOT et DACIA en 5ème place. Pour les modèles, la MERCEDES 190 vient en première place, suivi de HYUNDAI Accent, VOLKSWAGEN Golf 5, FORD Focus et AUDI A3.

En terme de type de carrosserie, ce sont plutôt les modèles compacts (38.82%) et les voitures berlines (33.90%) qui sont le plus prisés par les marocains que les petits modèles ou citadines (14.55) et les voitures SUV ou 4×4 (7.16%).

Par cette étude on observe également la centralisation des demandes d’achat de voitures d’occasion dans les grandes villes du royaume comme pour la majorité des secteurs, dans le top 5 des villes les plus présentes: Casablanca, Rabat, Agadir, Marrakech, Tanger.