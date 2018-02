Voici les projets qui vont sauver Jerada

Les protestations à Jerada ont finalement trouvé écho chez les responsables de la ville. La préfecture d’Oujda Angad a dévoilé le 12 février les grandes d’un plan de développement socio-économique qui devrait sortir la province de sa léthargie. Ce projet répond effectivement aux attentes des habitants en terme d’emploi, d’amélioration des conditions de vie, d’accompagnement des mutations sociales et de préservation de l’environnement.

1000 emplois seront ainsi créés dont 300 au profit des cendriers et la priorité de l’emploi dans les stations thermiques de Jerada sera accordée aux jeunes de la province titulaires de diplômes professionnels. 1500 emplois supplémentaires seront également créés à court terme grâce aux unités de production de l’extension de la zone industrielle dont les travaux viennent d’être lancés.

Pour ce qui est du renforcement des infrastructures en milieu rural, 108 projets dans les secteurs des routes, l’enseignement, la santé, l’eau et l’électricité ont été programmés. L’INDH dotera la province d’équipements à caractère social (classes d’enseignement primaire, terrains de proximité, salles couvertes, piscine, bibliothèques et une Maison de l’étudiante).

Dans le secteur énergétique et minier, une 5ème unité thermique à Jerada et une nouvelle station solaire à Lamrija verront le jour. Il est également prévu d’accélérer les travaux en cours pour la réalisation de la carte géologique devant définir le potentiel minier de la province et lancer une étude pour la valorisation des résidus miniers

D’autres projets verront bientôt le jour, comme l’abattoir municipal, la piscine municipale, la gare routière, la zone industrielle et le souk hebdomadaire.

Dans le secteur de la santé, l’offre sanitaire sera renforcée au niveau de l’hôpital provincial de Jerada via l’affectation de trois médecins spécialisés dans la cardiologie, les maladies respiratoires et la rhumatologie, l’organisation de caravanes médicales et l’acquisition par l’ONEE de deux ambulances au profit de la délégation provinciale de la santé.

Concernant le traitement réservé aux problèmes liés aux factures d’eau et d’électricité, des facilités seront accordées aux consommateurs au sujet du paiement des arriérés et leur rééchelonnement, l’application de la facturation mensuelle sur la base d’un relevé mensuel de consommation, en plus de non-comptabilisation des pénalités dues au retard de paiement et la distribution de lampes à basse consommation au profit des familles nécessiteuses.