Voici les produits alimentaires dont le prix a augmenté au Maroc

Pour le premier mois de 2018, les prix des produits alimentaires ont connu une légère baisse. D’après un communiqué du HCP, les baisses observées entre décembre 2017 et janvier 2018 concernent principalement les «légumes» avec 4,5%, les «fruits» avec 2,%, les «viandes» avec 0,6% et les «poissons et fruits de mer» avec 0,3%. En revanche, les prix ont augmenté de 0,4% pour le «café, le thé et le cacao» et de 0,2% pour le «lait, fromage et œufs».

De leur côté, les produits non alimentaires ont, eux, vu leur prix légèrement grimper. La hausse a concerné principalement les prix des «Tabac» avec 10,7%, des «carburants» avec 0,6% et des «services divers» avec 21,8%.

Les hausses les plus importantes de l’IPC ont été enregistrées à Rabat avec 0,8%, à Laâyoune et Safi avec 0,5%, à Fès avec 0,4% et à Casablanca avec 0,2%. En revanche, des baisses ont été enregistrées à Dakhla avec 1,2%, à Guelmim avec 0,5% et à Agadir, Oujda, Settat, Beni-Mellal et Al-Hoceima avec 0,3%.

S.L.