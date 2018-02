Voici les noms des présumées victimes de Bouachrine (document)

Bouachrine comparaîtra le 8 mars devant la chambre criminelle pour répondre aux chefs d’accusations de « crimes de traite d’êtres humains, par l’exploitation d’une situation de vulnérabilité ou de besoin et le recours à l’abus d’autorité, de fonction ou de pouvoir à des fins d’exploitation sexuelle, ou le recours à d’autres formes de contrainte, commis à l’encontre de deux personnes en réunion, attentat à la pudeur avec violence et viol et tentative de viol ».

