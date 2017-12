L’alerte sécuritaire est, en effet, à son plus haut niveau et une nouvelle stratégie sécuritaire est prévue.

2M a consacré un reportage à la ville de M’diq, qui est un « modèle à suivre ». En effet, on peut voir que les piétons passent sur les passages cloutés et que les automobilistes, en général, s’arrêtent. La région du nord est sans doute la région qui respecte le plus cette nouvelle loi.