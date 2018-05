Voici la délégation officielle qui accompagne le roi au Congo-Brazzaville

Le roi Mohammed VI est arrivé samedi soir à Brazzaville, pour participer au Sommet des Chefs d’Etat et de gouvernement de la Commission Climat et du Fonds Bleu du Bassin du Congo, prévu ce dimanche dans la capitale congolaise.

Le Souverain est accompagné, lors de cette visite, d’une importante délégation composée des Conseillers, Fouad Ali El Himma et Yassir Zenagui, du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita, du ministre de l’Economie et des Finances, Mohamed Boussaid, du ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Aziz Akhannouch, et du ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Saïd Amzazi.

La délégation comprend également, Abdelkader Amara, ministre de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, Anas Doukkali, ministre de la Santé, Aziz Rebbah, ministre de l’Energie, des Mines et du Développement durable, Mohamed Sajid, ministre du Tourisme, du Transport aérien, de l’Artisanat et de l’Economie sociale, Mohcine Jazouli, ministre délégué chargé de la coopération africaine, et Nezha El Ouafi, Secrétaire d’Etat chargée du développement durable.

Rappelons qu’outre sa participation au Sommet des Chefs d’Etat et de gouvernement de la Commission Climat et du Fonds Bleu du Bassin du Congo, le Souverain effectuera une visite de travail et d’amitié en République du Congo au cours de laquelle il aura des entretiens bilatéraux avec le président Sassou-N’Guesso. Le roi présidera également la cérémonie de signature de conventions entre le Royaume du Maroc et la République du Congo.