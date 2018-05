Voici la date de début et la date de fin du Ramadan au Maroc

La période de jeûne commence au début de la nouvelle lune et s’achève au début du cycle lunaire suivant. Même si les calculs astronomiques permettent de connaître précisément le jour de la nouvelle lune, la tradition marocaine exige que l’astre soit observable à l’œil nu. Rappelons que c’est le ministère des Habous et des Affaires islamiques qui annonce officiellement la date de début du Ramadan au Maroc. Notons enfin que le Maroc procèdera a un changement d’heure juste avant Ramadan.

Rappelons que « les marchés marocains seront approvisionnés de tous les produits nécessaires et avec des prix raisonnables lors du mois de Ramadan, grâce notamment à une bonne année pluvieuse », selon le ministre délégué chargé des Affaires générales et de la Gouvernance, Lahcen Daoudi.