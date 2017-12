Voeux de fin d’année du roi Mohammed VI aux chefs d’Etats

A l’occasion de l’avènement de l’année 2018, le roi Mohammed VI, a adressé des messages de vœux aux Chefs d’Etats et de gouvernements des pays frères et amis qui célèbrent cette occasion.

Dans ces messages, le roi exprime ses vœux les meilleurs de santé et de bonheur aux dirigeants de ces pays et souhaite à leurs peuples davantage de réalisations sur la voie du progrès et du développement.

Le roi souligne également que « gardant à l’esprit les multiples événements et les diverses évolutions qui ont marqué l’année qui s’achève, nous accueillons cette nouvelle année avec un grand optimisme et la ferme détermination d’unir nos efforts pour concrétiser les attentes de nos peuples qui aspirent à un développement durable, générateur d’une prospérité partagée ».

« Puisse ce vœu s’accomplir dans un monde plus équitable, plus solidaire et empreint de plus d’humanité; un monde où prévalent les vertus du dialogue et de la concorde et qui avance dans la complémentarité, l’entente, la paix et la sécurité », concluent les messages du roi.