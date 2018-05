Visite de Mohammed VI au Congo: ce que l’on sait

Comme annoncé précédemment, le roi Mohammed VI est « l’invité spécial » du premier « Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la Commission Climat du Bassin du Congo et du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo ».

La visite royale du roi Mohammed VI avait été annoncée par les médias locaux il y a deux semaines. Elle a été confirmée par la ministre congolaise de l’Environnement et du Tourisme, Arlette Soudan-Nonault, à l’agence américaine Bloomberg.

D’après cette même source, le Souverain est attendu au Congo dès le week-end prochain et plusieurs accords économiques seront signés.

« Des accords seront signés concernant plusieurs secteurs comme la technologie, les transports, l’agriculture, la pêche, l’exploitation minière et la santé », a affirmé Arlette Soudan-Nonault.

Les médias avaient indiqué que Mohammed VI allait participer à un Sommet de dirigeants africains du 27 au 29 avril à Brazzaville dans le cadre de l’événement « Fonds bleu pour le Bassin du Congo ». Mohammed VI aura également un entretien avec le président congolais Denis Sassou Nguesso.

« Le Maroc a été présent à la cérémonie de signature du mémorandum qui met en place le Fonds bleu pour le Bassin du Congo, en mars 2017 à Oyo, et cette initiative a été lancée lors de la COP 22 à Marrakech », a indiqué le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Congolais de l’étranger, Jean Claude Gakosso.

Le Fonds bleu est un fonds international de développement qui vise à permettre aux États de la sous-région du Bassin du Congo de passer d’une économie liée à l’exploitation des forêts à une économie s’appuyant davantage sur les ressources issues de la gestion des eaux. L’accord sur la création de ce fonds a été signé par douze pays en mars 2017.

Les travaux de la réunion ministérielle préparatoire du 1er sommet des Chefs d’Etat et de gouvernement de la Commission Climat du Bassin du Congo et du Fonds bleu du Bassin du Congo, prévu le 29 courant dans la capitale congolaise, se sont ouverts, ce vendredi à Kintélé (nord de Brazzaville), avec la participation du Royaume du Maroc, confirme pour sa part l’agence MAP.

S.L.