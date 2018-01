Visas: la preuve que les Marocains adorent l’Espagne

Ceci montre, si besoin est, que l’Espagne demeure une destination privilégiée pour les Marocains.La Costa del Sol, l’Andalousie, la capitale Madrid et Barcelone étant les sites les plus prisés par les touristes marocains. Ce nombre impressionnant de Marocains se rendant pour leurs vacances en Espagne émane d’une enquête sur les touristes étrangers préférant le pays de Cervantès, du flamenco et au passé historique arabo-mauresque.

