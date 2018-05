Violence contre les femmes: un député épingle Hakkaoui (Vidéo)

Il a assuré que les chiffres du ministère de la Justice montrent clairement que le nombre de violences a augmenté. «Le nombre de viols, de meurtres avec préméditation et d’avortements a largement haussé entre 2015 et 2016. En plus, 4346 familles marocaines sont négligées ou carrément abandonnées», a-t-il révélé, balayant d’un revers de main toutes les informations de Hakkaoui selon lesquelles la violence contre les femmes a diminué.

Le député Mostafa Baytas du groupe parlementaire commun du RNI et l’UC a lourdement critiqué la ministre de la Solidarité, de la Femme, de la Famille et du Développement social Bassima Hakkaoui sur la question de la violence contre les femmes.