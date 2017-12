Sexe pour 10 dirhams: Zineb sera sauvée de son cauchemar

Il y a quelques jours, la Toile était en émoi à cause de la vidéo de Zineb, la jeune femme de Tétouan filmée en pleins ébats sexuels avec des mineurs en contrepartie de dix dirhams. La Rabita Mohammedia des Oulémas a décidé d’intervenir pour la sauver.

Dans une déclaration à Le Site info, le secrétaire général de la Rabita, Ahmed Abbadi, a ainsi annoncé que l’institution prend Zineb en charge, ajoutant qu’elle a déjà consulté des spécialistes pour réussir à mettre fin à son addiction aux drogues. « D’après les médecins, le cas de Zineb nécessiterait un an de traitement. La Rabita fera, d’ailleurs, tout son possible pour suivre son cas de près et l’aider à trouver un emploi après sa guérison », promet Abbadi.

Du haut de ses 30 ans, Zineb avait raconté son histoire pour un site local. Elle n’était pas au courant qu’on la filmait alors qu’elle s’offrait aux six mineurs en contrepartie de dix dirhams. « Je voulais de l’argent pour acheter ma dose quotidienne d’héroïne », confie la jeune fille, en pleurs. Les mis en cause ont été arrêtés par les services de police; tandis que la jeune femme a maintenant une chance de tourner la page et d’aller de l’avant.

N.M.