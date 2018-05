Vidéo: quand Daoudi dénonçait la hausse des prix du lait

En 2009, Daoudi, qui était dans l’opposition, s’était insurgé contre la politique du gouvernement d’Abbas El Fassi, l’accusant de soutenir les lobbies au lieu de protéger les citoyens marocains des hausses fréquentes des prix des produits de consommation. Il avait affirmé que la subvention de la farine et du sucre ne profitait pas au consommateur avant de s’insurger, en pleine séance parlementaire : «Le consommateur va-t-il lécher la farine et le sucre ?».

Le nouveau souffre-douleur de la toile n’est autre que le ministre des Affaires générale et de la Gouvernance Lahcen Daoudi. Une ancienne vidéo circule sur les réseaux sociaux. Elle date de l’époque où le responsable PJDiste dénonçait, au parlement, la hausse des prix des carburants et du lait.