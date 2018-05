VIDEO- Le responsable de Centrale Danone s’excuse auprès des Marocains

Le directeur achat-amont laitier chez Centrale Danone, Adil Benkirane, dont les propos avaient suscité un tollé sur les réseaux sociaux, a décidé de publier une vidéo dans laquelle il présente ses excuses aux Marocains. Le responsable avait en effet qualifié de « traîtres », tous ceux qui ont décidé de boycotter les produits de l’entreprise.

Indignés, les internautes ont réagi avec colère aux propos du responsable, soulignant qu’ils allaient continuer à boycotter certains produits pour dénoncer les hausses de prix.

« J’ai décidé de m’exprimer pour éclaircir les propos que j’ai tenus. J’ai suivi avec attention tout ce qui a été dit et posté sur les réseaux sociaux, et j’ai compris mon erreur. J’ai offensé plusieurs personnes. À toutes celles-ci, je présente mes plus profondes excuses. Mon intention était de faire réaliser aux gens que le monde rural et l’agriculteur avaient besoin de nous », a déclaré Benkirane.

Rappelons que ce mercredi matin, Centrale Danone a publié un communiqué dans lequel elle a présenté ses excuses « à tous les citoyens qui se sont sentis offensés par de tels propos, qui ne reflètent pas la position de l’entreprise ».