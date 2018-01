Vidéo d’un patient à l’hôpital: le ministère prépare une mise au point

Pour tirer les choses au clair sur cette affaire, Le Site info a contacté un responsable au ministère de la santé. Ce dernier a déclaré ne pas être au courant que cette vidéo circule sur les réseaux sociaux et a indiqué qu’elle était probablement filmée ailleurs qu’au Maroc… Une enquête est en cours et le ministère ne manquera de faire une mise au point.

