Vidéo de la honte à Sidi Slimane: il filme un SDF au lieu de le secourir

Un individu a aperçu une personne gisant au bord de la route, dans un état de santé des plus alarmants, exigeant le transfert urgent à l’hôpital le plus proche pour qu’elle puisse y recevoir les soins nécessaires. Au lieu de porter assistance à cet homme en grande détresse, ce citoyen incivique a osé se contenter de filmer cette triste et dramatique scène avec la caméra de son téléphone portable!

Pire, ce triste individu s’est permis d’empêcher des gens de porter secours à la personne souffrant d’infections dermatologiques graves et de faire appel à une ambulance. En revanche, il a poussé son incivisme de voyeur sans coeur jusqu’à poster une vidéo de la scène sur les réseaux sociaux.

La réaction des autorités n’a pas tardé et un communiqué de la préfecture de la province de Sidi Slimane a annoncé, hier mercredi, l’interpellation du mis en cause, qui n’était pas dans son état normal au moment des faits, sur les instructions du parquet général compétent.

Le communiqué a ajouté que la personne, dont les jours étaient en danger, est un SDF et que les autorités locales et sécuritaires ont fini par le découvrir, mardi dernier, sur l’avenue Bir Anzarane, vers 7 h du matin. Le SDF a été transféré à l’hôpital régional de de Sidi Slimane afin d’y recevoir les soins appropriés à son état de santé.

Quant au triste individu, auteur de la vidéo, il a été interpellé et fait l’objet d’une enquête judiciaire diligentée sur cette affaire d’incivisme et de non assistance à personne en danger.

Larbi Alaoui

