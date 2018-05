Vidéo de la honte: Khaoula est dans un état lamentable

L’individu qui a essayé de commettre cet acte ignoble et son acolyte qui a filmé la scène sont poursuivis pour de graves chefs d’accusation: viol de mineure, chantage et constitution d’une bande criminelle. Quant au troisième mis en cause, celui qui a posté la vidéo de la honte sur les réseaux sociaux, il est poursuivi pour «non dénonciation». K.Z.

Dans une déclaration à Le Site info, elle a confié que l’état de santé de Khaoula s’est dégradée et qu’elle souffre d’insomnies fréquentes. «Elle a toujours du mal à dormir et sursaute pendant son sommeil. Que dieu les maudisses», s’est désolée la mère, ajoutant que la diffusion de la vidéo sur les réseaux sociaux l’a lourdement affectée. Elle a ajouté que Khaoula a consulté un psychologue afin d’évaluer son état. Il lui a prescrit quelques antidépresseurs pour surmonter ses crises.

La mère de Khaoula, l’élève de Benguerir victime d’une tentative de viol et dont la vidéo avait fait le tour des réseaux sociaux, a donné des nouvelles de sa fille. Et elles sont loin d’être bonnes.