Clap de fin pour l’affaire de l’ancien policier Hicham Mellouli. Accusé de viol, de séquestration et de coups et blessures, il a été condamné par la Cour d’appel de Rabat.

Contacté par Le Site info, Monem Rhoul, ingénieur zootechnicien, a déclaré que « la viande russe est d’une très bonne qualité » et qu’elle serait même « meilleure que la marocaine. »Cette affirmation est surtout basée sur le point de vue hygiénique et « l’état désastreux de certains abattoirs au Maroc, surtout dans le monde rural ».