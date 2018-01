Vers une réforme des secteurs du sucre et de la farine au Maroc?

Et afin d’assurer la stabilité des prix du pain, le chef de gouvernement a indiqué que le programme contractuel visant le développement et la réforme du secteur de la boulangerie est entré en vigueur.

Pour rétablir l’équilibre du secteur, et réduire la dépendance du pays en sucre vis-à-vis de l’étranger afin d’assurer l’autosuffisance et donc la sécurité alimentaire pour cette denrée, le gouvernement a adopté une panoplie de mesures visant améliorer les revenus des producteurs (agriculteurs) des plantes sucrières en augmentant le prix de la betterave sucrière à travers la révision des taux de subventions accordées à ce secteur.