Casablanca: la vérité sur la disparition d’un enfant de 10 ans

Les recherches et les investigations menées par les services de sûreté ont permis de localiser l’enfant à Rabat, après qu’il s’est présenté à la circonscription de police de Yacoub El Mansour affirmant avoir été victime d’un enlèvement, ajoute le communiqué, précisant que le mineur s’est ensuite rétracté et a déclaré avoir quitté volontairement le domicile familial, sous la pression des examens de fin d’année, pour rejoindre sa tante à Rabat mais qu’il s’est égaré pour finalement se présenter au poste de police le plus proche.

