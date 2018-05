Vatican: le Pape François bientôt en visite au Maroc

Le Consul a ajouté que Rabat a toujours été le carrefour du dialogue inter-religieux et souligné que cette visite d’un Pape du Vatican au Maroc est la deuxième de l’histoire après celle de 1985, lorsque le Pape s’était rendu au royaume et avait été reçu par le roi Hassan II.

