Vagues géantes au Maroc: faut-il s’inquiéter?

Un mémorandum d’entente a été signé, lundi à Rabat, entre l’Agence marocaine de Sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques (AMSSNuR) et le Conseil espagnol de sûreté Nnucléaire (CNS).

Face à l’inquiétude grandissante des Marocains, Le Site info a joint Houcine Youaâbed, responsable de communication de la météo nationale pour avoir plus d’informations sur ce phénomène. Bonne nouvelle ! Il n’y a pas de risque de « mini-tsunami » au Maroc et les houles de vagues sont tout à fait normales. « Il n’y a pas de quoi s’inquiéter. Les vagues devraient atteindre les 6 mètres, en particulier des premières heures de ce jeudi 18 janvier à 15 heures de la même journée. Cela coïncidera avec la marée haute », explique Youaâbed.

La direction de la météorologie nationale (DMN) l’a annoncé le 17 janvier. Des houles de 4 à 6 mètres s’abattront sur les côtes atlantiques entre Rabat et Tarfaya. La période pourra atteindre 14 à 20 secondes et l’atténuation commencera à partir du vendredi 19 janvier.