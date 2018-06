Ce qui va changer dans la médina de Fès

La cité Idrisside franchira un nouveau palier de développement, grâce au programme complémentaire pour la valorisation de l’ancienne médina de Fès, qui mobilisera une enveloppe budgétaire de 583 millions de DH, a affirmé le directeur général de l’Agence pour le développement et la réhabilitation de la ville de Fès (ADER-Fès), Fouad Serrhini.

Ce programme, qui a été présenté devant le roi le 14 mai dernier au Palais Royal de Rabat, vient compléter les programmes précédents portant notamment sur la restauration de 27 monuments historiques, achevée en 2016 et le bâti menaçant ruine 2013-2018, ainsi que sur celui relatif à l’aménagement de huit parkings autour de la médina de Fès d’une capacité de 3.600 places, la réfection de la voirie, l’amélioration du paysage urbain, l’adressage de la médina et la mise en place d’un dispositif d’information touristique, a indiqué Fouad Serrhini dans un entretien à la MAP.

Les projets inscrits dans le cadre du programme complémentaire sont organisés autour de six axes majeurs.

Le premier concerne la réhabilitation de 11 monuments historiques et lieux emblématiques, avec un budget de 109 MDH. Serrhini cite à titre d’exemple la restauration de l’horloge hydraulique, qui a une signification importante par rapport à l’histoire de Fès, le répartiteur d’eau de Boujloud, qui est un ouvrage hydraulique très méconnu et dont la restauration devra permettre de mettre en valeur tout le savoir-faire matériel et immatériel de la question de la distribution de l’eau dans la médina, et les norias, qui ne manqueront pas de constituer, une fois restaurées, un point d’attraction très important pour la population et les touristes.

Le deuxième axe concerne la réhabilitation des lieux de culte. Cinq mosquées et cinq écoles coraniques sont concernées. Le troisième volet, lui, touche aux activités d’artisanat et de commerce traditionnel. Au total, 39 sites (foundouks, draz et espaces de commerce traditionnel) sont ciblés, avec un montant de 172 MDH.

Intitulé ‘’bien-être’’, le quatrième axe touchera 37 sites, dont 30 fontaines, avec un budget de 21 MDH. Quinze autres sites sont concernés dans le cadre du cinquième axe ayant trait à la restauration du bâti qui a un caractère spécial et l’amélioration du paysage urbain. Les crédits y alloués s’élèvent à 95 MDH.

Enfin, le programme complémentaire pour la valorisation de l’ancienne médina de Fès consacre tout un volet à la réhabilitation du site historique de Dar Al Makina, auquel une enveloppe budgétaire de 127 MDH a été consacrée.

S’agissant de l’impact social du programme complémentaire, l’ADER s’attend à ce qu’il puisse toucher 3.000 emplois, qui englobent ceux existants et à créer dans le cadre du même programme.

Morad Khanchouli