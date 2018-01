Union Africaine: le Maroc siègera au Conseil Paix et Sécurité

Le Maroc a été élu ce vendredi à Addis-Abeba, au Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l’Union Africaine, lors de la 32ème session ordinaire du Conseil Exécutif du bloc panafricain, qui se tient dans la capitale éthiopienne en prélude au sommet des Chef d’Etats et de gouvernement (28-29 janvier).

