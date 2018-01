Une voiture percute un poteau à Salé: un mort

Une voiture légère a percuté un poteau en béton armé d’un immeuble près du marché de gros des fruits et légumes. L’un des trois occupants du véhicule est mort sur le coup et un autre a été grièvement blessé, tandis que le conducteur a pris la fuite.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK