Une vidéo fait polémique au procès du Hirak

De son côté, Abdelkhayr Yasrani a assuré n’avoir aucun rapport avec cette vidéo qu’il avait reçue via WathsApp. De même qu’il a affirmé qu’une pub sur Facebook, incitant à l’apologie de la violence, n’avait rien à voir avec sa personne. Et il en veut pour preuve que le post incriminé est au nom de Khaireddine , tandis que son prénom à lui est Abdelkhayr.

