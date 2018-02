Une sordide histoire de pédophilie secoue la médina de Rabat

Une sordide histoire de pédophilie a éclaté la semaine dernière à Rabat. Le coupable n’est autre qu’un commerçant au célèbre « Souk Tahti » situé dans la vieille médina de la capitale. Il est accusé d’abus sexuels à l’encontre de plusieurs mineurs et de menaces de commettre un délit. A en croire le journal Assabah, les victimes, dont un handicapé mental, sont âgées entre six et neuf ans.

