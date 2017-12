Une messe de Noel a été organisée dans une prison marocaine

Dans un communiqué, la Délégation souligne que les détenus de confession chrétienne au sein des établissements pénitentiaires ont eu droit, le 25 décembre, à un repas spécial et ont été autorisés à recevoir des colis de la part de leurs familles et des missions diplomatiques accréditées au Maroc.

