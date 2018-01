Une ligne du tram de Casablanca à l’arrêt pendant une semaine

Les stations de tramway Zenith, Casa Sud et Facultés Terminus, à Casablanca, seront hors service du 20 au 28 janvier pour cause de travaux au niveau de la ligne T1 et de l’extension de Lissasfa. Il s’agit, en effet, d’une extension 2 km de longueur qui desservira le Boulevard Omar Al Khayam, Laimoune et Lissasfa. Ces travaux concernent également le raccordement à des systèmes et des plateformes de la ligne T1, dans le cadre du projet de réalisation de la ligne de tramway T2.

C’est ce qu’a annoncé, le 15 janvier, Casa Transport, la société de développement local chargée du transport dans un communiqué, ajoutant que le terminus des Facultés sera déplacé, pendant ces quelques jours seulement, à la station Technoparc avant que l’activité ne reprenne son cours normal à partir du 29 janvier.

S.L.