Une jeune fille disparue à Casablanca et retrouvée grâce à WhatsApp

Vendredi dernier, une femme de 65 ans a été jugée, à Settat, pour le kidnapping d’une jeune fille, ainsi que celui de deux enfants de moins de 10 ans retrouvés chez elle.

C’est à Casablanca que la jeune fille avait disparu devant son établissement scolaire. Après plus de vingt jours de vaines recherches, le père ne pouvait plus avoir le courage de rentrer chez lui et sa femme commençait à perdre espoir, a-t-il déclaré au quotidien Ahdath Al Maghribia.

C’est une voisine et amie de la jeune fille disparue, qui a demandé une photo aux parents pour la diffuser sur Whats App, accompagnée du numéro du père. Au bout de cinq jours, ce dernier a reçu un appel d’une jeune fille de Settat qui lui a annoncé que sa fille a été aperçue dans la ville.

Le lendemain, le père s’est rendu immédiatement à Settat et sa correspondante l’a conduit jusqu’à une maison. Après plus d’une heure d’attente, le père a aperçu sa fille qui se dirigeait vers l’épicerie du coin. Il était dans un état de choc et il est resté catastrophé quelques minutes avant de pouvoir prendre son courage à deux mains et de se rendre au commissariat le plus proche.

Là, muni de l’avis de recherche émis par les autorités de Casablanca, il a expliqué aux policiers toute l’affaire. Trois voitures de police se sont alors immédiatement rendues au domicile de la femme, chez qui on a retrouvé la jeune fille et deux autres garçons.

La jeune fille a enfin pu enfin rejoindre sa famille après presque un mois de disparition. En ce qui concerne les deux garçons, aucun avis de recherche n’a été émis et ils ont été conduits à un orphelinat en attendant de retrouver leurs familles respectives. La femme chez qui les trois ont été retrouvés a été présentée devant le juge vendredi dernier. Cependant, son interrogatoire n’a rien révélé par manque de coopération de sa part car elle n’a répondu à aucune question concernant son implication dans cette affaire.

Faiza Rhoul