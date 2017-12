Une Française du Maroc lance un appel à Emmanuel Macron (VIDEO)

Lors de l’émission « Arc-en-ciel » diffusée sur Radio Pluriel, Sylvie Goy, une Française réisidente au Maroc, a adressé un message au président de la République française Emmanuel Macron.

Cette mère de trois enfants commence tout d’abord par relater les mésaventures qu’elle a vécues avec le service social du consulat français, en dénonçant le « manque de solidarité » et la « froideur » avec laquelle elle a été accueillie et traitée.

Par la suite, Sylvie relate les faits qui se sont déroulés il y a deux ans où, du jour au lendemain, elle reçoit un coup de fil de l’établissement français où ses enfants étudient pour lui annoncer que ces derniersne pourront plus revenir à l’école « à partir du lundi prochain ». La raison pour laquelle ils ne pourront plus y retourner, c’est que l’établissement « n’a pas été payé ».

Sylvie, qui est toujours au chômage, l’a vécu comme une humiliation et ne savait plus vers quel saint se vouer. Finalement, elle a décidé d’écrire une lettre à l’ex-présidente de l’AEFE à Paris, pour lui demander de l’aide. Quelques jours plus tard, ces enfants ont été réintégrés et ont eu droit à une bourse.

Cependant, la dame tenait à passer un message à l’actuel président pour dénoncer la situation dans laquelle « plusieurs Français à l’étranger vivent ». N’ayant toujours pas de travail, elle en cherche désespérément et veut « comprendre pourquoi aujourd’hui les portes de solidarité avec les Français de l’étranger sont fermées. Je voudrais lancer un appel aussi à monsieur le président pour lui dire qu’il y a un potentiel humain au Maroc qui est présent. Il y a probablement des sociétés et des industries françaises installées au Maroc et je souhaite qu’il y en ait d’autres encore.Le problème actuel c’est que les Français n’ont pas correctement accès au droit du travail au Maroc, c’est-à-dire que nous ne sommes pas prioritaires.Les contrats sont locaux, il faut nous aider dans ce sens. Nous avons envie de vivre et, pour vivre, il faut travailler afin de payer les écoles, payer en cas de problèmes de santé, pour se mouvoir, c’est tout à fait légitime ce que je demande ».

La seule chose que semble oublier Sylvie Goy, c’est que les entreprises françaises sont liées par des accords avec le Royaume pour faire travailler des Marocains et générer des emplois locaux de façon prioritaire. Ce qui est tout à faire normal et logique!

Pour conclure, Sylvie Goy, demande « à ce que les Français de l’étranger et du Maroc ne soient pas oubliés ». C’est pour ça qu’elle s’adresse directement au président, pour qui « moi-même j’ai voté, parce que c’est un homme jeune. Il est dynamique, il est plein de rigueur, de sagesse et de bienveillance. Et nous croyons vraiment en lui », affirme-t-elle.

Faiza Rhoul